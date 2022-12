Am 19.12. geht’s auf Caritas Berlin Foodtruck-Tour. Bis zum 22.12. sind wir dann in Berlin mit vielen Partnern, Freunden und Prominenten unterwegs… [...] Passt auf euch auf, Euer Frankie!

Seine Facebook-Follower kommentieren die Einladung mit Statements wie: "Du bist absolut der Hammer, ein Herzensmensch durch und durch.", "Danke. Frank, du bist so ein toller Mensch... all deine Aktionen für die, die wenig oder nichts haben. Es treibt mir immer die Tränen in die Augen, wenn ich sehe, wie du alles mit so viel Herz für diese Menschen tust." oder: "Frank Zander ist ein wahrer Engel mit einem großen Herzen, der nicht nur an sich denkt! Danke für den großen Einsatz für die Obdachlosen!"