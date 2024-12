In die Gesichter zu schauen, das haut mich jedes Mal vom Hocker. Das sind wirklich die Ärmsten der Armen. Die lieben mich natürlich und uns. Es ist eine der wichtigsten Feiern, die wir in Berlin haben. […] Das wird ewig bleiben. In die Gesichter zu gucken, das ist es schon wert.

Frank Zander MDR Riverboat