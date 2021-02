Am Donnerstag wird Frank Zander 79 Jahre alt. Nach Party ist ihm aber nicht zumute. Das liegt nicht nur an Corona, sondern auch an seiner Wohnung, denn selbst wenn es erlaubt wäre, eine Party kann man dort derzeit nicht feiern. Die Gefahr ist groß, dass einem, im wahrsten Sinne des Wortes, die Decke auf den Kopf fällt. Am Wochenende schrieb Zander auf seiner Facebook-Seite:

Jetzt ist das passiert, was ich befürchtet habe... Teile der Decke sind in unserer Wohnung eingestürzt. Das war echt knapp! Uns ist nix passiert und die Hertha-Gitarre ist auch noch heile...

Seit 54 Jahren wohnt der Sänger zusammen mit seiner Frau in dem Mietshaus. Die Wohnung in der vierten Etage wurde in letzter Zeit aber eher zu einem Ärgernis, als zu einem trauten Heim. Der Ärger begann im vergangenen Sommer, als der Hauseigentümer Bauarbeiten am Dach ankündigte. Frank Zander musste damals einen angemieteten Raum auf dem Dachboden räumen. Kurz darauf zierte das Arbeitszimmer in seiner Wohnung ein großer Riss. Schon vor einigen Tagen zeigte das Berliner Original auf seiner Facebook-Seite, dass die Bauarbeiten immer noch in vollen Gange sind.



Aus dem Riss im Arbeitszimmer ist nun aber ein Loch geworden, Teile der Decke sind einfach runtergekommen. Frank Zander und seine Frau hatten jedoch Glück im Unglück. Gegenüber der BILD sagte der 78-jährige Sänger: