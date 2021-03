Auch Sängerin Sarah Connor, die seit einigen Jahren in ihrer Muttersprache Deutsch singt, verschaffte sich in dieser Woche ganz besonders Gehör. In der Wochenzeitung ZEIT sagte sie: "Ich habe geschworen, mich niemals von einem Mann abhängig zu machen." In einem großen Artikel forderte sie sogar, dass Männer etwas von ihrem Gehalt abgeben sollten, wenn ihre Frauen den Haushalt meistern.