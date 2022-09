Und dann passierte es. Sein Sohn Nino schenkte ihm ein Enkelkind, der kleine „Emilijo“ erblickte das Licht der Welt. Für Freddy ein guter Grund, mit Freunden und Familie kräftig auf den neuen Erdenbürger anzustoßen.



Aber was man versprochen hat, dass muss man auch halten. Und die eine Sache, die Freddy nie machen wollte war, sich ein Tattoo stechen zu lassen. Die Geburt von "Emilijo" beflügelte ihn so sehr, dass er gleich am kommenden Morgen sein Versprechen wahr werden ließ.