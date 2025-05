Mit 93 Jahren noch kein bisschen müde: Schlagerlegende Freddy Quinn veröffentlicht am 22. Mai 2025 seine Autobiografie mit dem Titel "Wie es wirklich war". Ein Thema darin: Die Liebe zu seiner ersten Ehefrau Lilli Blessmann , die der Musiker auf Drängen seiner Plattenfirma nicht öffentlich machen durfte.

Nach dem Tod seiner geliebten Frau Lilli im Jahr 2008 verliebte sich der gebürtige Österreicher dann in seine jetzige Frau Rosi. Im Interview mit der Bild-Zeitung schwärmt Freddy Quinn von der zweiten Liebe seines Lebens in den höchsten Tönen:

Auch was ihren Wohnort angeht, machen es sich Rosi und Freddy gerade schön: Die beiden richten sich laut der Bild-Zeitung gerade ein altes Bauernhaus in Schleswig-Holstein ein und wollen, wenn es fertig ist, ihren Lebensmittelpunkt dorthin verlegen.

60 Millionen Tonträger verkaufte der Musiker Freddy Quinn. Seine melancholischen Lieder - darunter "Die Gitarre und das Meer", "La Paloma" und "Junge, komm bald wieder" - waren Hits der westdeutschen Wirtschaftswunderzeit der 50er und 60er Jahre. Daneben pflegte Quinn sein Seefahrerimage auch in Musikfilmen und Musicals, etwa in dem Streifen "Freddy, die Gitarre und das Meer" von 1959. Dazu kamen Rollen in Filmen und Fernsehserien. Einen Namen machte sich Quinn darüber hinaus auch als Entertainer mit Zirkusshows im Fernsehen.