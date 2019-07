Auch in Fernsehshows war Freddy Quinn gern gesehener Gast, hier erhält er von Moderatorin Carmen Nebel in der "Krone der Volksmusik" eine der begehrten Auszeichnungen für sein Lebenswerk. Freddy Quinn galt von 1956 bis 1966 als erfolgreichster Interpret in der Bundesrepublik und verkaufte mehr als 60 Millionen Schallplatten. Bildrechte: dpa