Rosi ist ein wundervoller Mensch mit einem unglaublich großen Herz. Wir halten uns schon so lange die Treue.

Auf dem Papier wird es laut der Zeitung die erste Ehe des Schlagersängers sein. Zwar hätte Quinn seine Lilli Blessmann, die im Jahr 2008 verstarb, in Las Vegas geheiratet. Die Ehe sei aber nie amtlich eingetragen worden.

60 Millionen Tonträger verkaufte der Musiker Freddy Quinn. Seine melancholischen Lieder - darunter "Die Gitarre und das Meer", "La Paloma" und "Junge, komm bald wieder" - waren Hits der westdeutschen Wirtschaftswunderzeit der 50er und 60er Jahre. Daneben pflegte Quinn sein Seefahrerimage auch in Musikfilmen und Musicals, etwa in dem Streifen "Freddy, die Gitarre und das Meer" von 1959. Dazu kamen Rollen in Filmen und Fernsehserien. Einen Namen machte sich Quinn darüber hinaus auch als Entertainer mit Zirkusshows im Fernsehen.