Wo die beiden Sänger von "Fantasy" auftauchen, herrschen gute Laune und Freundlichkeit. So auch bei ihrem kürzlichen Besuch im Studio der MDR-Nachmittagssendung "MDR um 4".

Auch Moderator Peter Imhof freute sich über Fredi und Martin, sie waren bei ihm nicht zum ersten Mal im Studio. Die beiden wollten vor allem ihr neues Album "Lieder unseres Lebens" vorstellen. Zunächst jedoch sprach Peter Imhof die jüngsten Schlagzeilen einer Boulevardzeitung über Fredi an. Das Blatt hatte geschrieben: "Fantasy-Sänger Fredi Malinowski: Ehe-Krise, weil er zu viele Tassen im Schrank hat."

Es ist sehr sehr hart, es hört sich im Endeffekt lustig an, aber es ist wirklich sehr sehr hart, weil ich einfach nicht weiß, wohin mit dieser Sucht bzw. mit dem Konsum. Ich bin in dieser Corona-Zeit wirklich porzellanverrückt geworden.

Bis vor kurzem, so Fredi, sei ihm gar nicht aufgefallen, was er da mittlerweile für eine Sammlung habe. Das ganze Haus sei voller Porzellan. Auf die Zeitungs-These, dass seine Ehe durch die Porzellansucht in Gefahr sei, antwortet er nicht ganz ernst gemeint: