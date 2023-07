Schlagersängerin Beatrice Egli hat im Moment jede Menge Auftritte zu bewältigen. Am vergangenen Samstag (1. Juli) stand sie zusammen mit Florian Silbereisen auf der Bühne des Schlagerbooom Open Air in Kitzbühel und sang mit dem Moderator den romantischen Song "Das wissen nur wir" vor einem begeisterten Publikum.

Am Sonntag (2. Juli) war die Schweizerin dann im ZDF-Fernsehgarten bei Andrea Kiewel zu Gast. Angesprochen auf den Auftritt am vorherigen Abend wollte Moderatorin Andrea Kiewel wissen, ob sich Beatrice Egli und Florian Silbereisen während des Songs auch geküsst hätten. Ein Wort führte zum anderen und am Ende küssten sich die beiden Frauen zur Freude des Publikums auf den Mund.