Alle Jahre wieder sendet das MDR Fernsehen am Weihnachtsabend die Show "Fröhliche Weihnachten mit Frank". Zum ersten Mal wurde sie am 24.12.1999 ausgestrahlt. Jedes Jahr lädt Sänger und Komponist Frank Schöbel Stars in sein gemütliches Wohnzimmer ein. Bei Kerzenschein wird geplaudert und natürlich gesungen. Dabei sind Kerstin Ott, Marie Wegener, Hartmut Schulze-Gerlach, Monika Herz, Gerd Christian und Vincent Gross.