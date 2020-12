Frank Schöbel ist nicht nur ein hervorragender Komponist, Texter, Sänger und Moderator, er ist auch ein wirklich lustiger Weihnachtsmann. In seiner märchenhaften Show "Fröhliche Weihnachten mit Frank" ging es fröhlich und mitunter recht turbulent zu. Einmal hatte der Weihnachtsmann einen Hexenschuss, dann wurde ihm die Arbeit zu viel und er musste neue Mitarbeiter anlernen. Im vorigen Jahr hatte er Schmerzen in den Knien und ja, der Weihnachtsmann war einfach in die Jahre gekommen. Und so kündigte er vor einem Jahr an, nun in Rente zu gehen.