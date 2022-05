Einfach mal eine große Show mit vielen Stars gewinnen - davon träumt wohl jeder Ort. Doch die Einwohner und Einwohnerinnen im sächsischen Ostrau hatten nicht nur Glück, sie haben auch einiges dafür getan und wurden jetzt mit einem Preisgeld und vielen Stars belohnt. Die Helferinnen und Helfer in Ostrau haben ein in die Jahre gekommenes Veranstaltungs- und Vereinsgelände wieder wachgeküsst. Aus dem Areal mit großer Bühne, Waldbar und Kegelbahn ist wieder ein attraktiver Veranstaltungsort für Ostrau und Umgebung entstanden.

Am Samstag, den 28. Mai, um 20:15 Uhr zeigte der MDR von dort das "Frühlingserwachen". Schlagerstars wie Sonia Liebing, Julian Reim und das Nummer-Eins-Duo Fantasy waren dabei, genau wie Stefanie Hertel mit ihrer Country-Familien-Band "More than Words".

Seit dem 23. April wurden in drei verschiedenen Orten Herzensprojekte durch einen gemeinschaftlichen Großeinsatz verschönert. Das MDR-Publikum hat mit einem Voting dann den Siegerort des diesjährigen MDR-Frühlingserwachens gekürt. Dabei hat sich Ostrau gegen Gommern in Sachsen-Anhalt und Neustadt an der Orla in Thüringen durchgesetzt. Neben der Siegerprämie hat der Ort nun am 28. Mai das "MDR Frühlingserwachen" als Unterhaltungsshow gewonnen.