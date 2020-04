30 Blumensträuße galt es am 4. April im MDR bei "Frühlingsgrüße für Sie" an die Frau oder den Mann zu bringen. Und Uta Bresan, Axel Bulthaupt und Peter Imhof verloren keine Zeit, dieses Vorhaben umzusetzen. Eine große Hilfe waren dabei die Zuschauer. Sie schickten den Moderatoren per Kurznachricht und über Social Media Vorschläge ins Studio, wer die begehrten Blumengrüße nach Hause bekommen sollte. Peter Imhof trug diese dann im Studio vor - und bedachte die Zuschauer außerdem mit einem kleinen Frühlingslied an seiner Heimorgel. Einige der wunderschönen Grüße, die ans Herz gehen, und der nachdenklichen Nachrichten haben wir hier für euch gesammelt: