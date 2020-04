Frühlingsgrüße für Sie Das sind eure Grüße

Grüße an die beste Freundin In der heutigen schweren Zeit möchte ich meine beste Freundin Ursula grüßen. Meine Freundin ist an den Rollstuhl und ans Haus gebunden, weil sie an MS und noch anderen Krankheiten leidet. Sie ist in der Zeit jetzt immer allein, weil sie das Haus nicht verlassen kann. Ich möchte ihr beweisen, dass ich in Gedanken bei ihr bin mit meinen Grüßen. Liebe Grüße, Roswitha Denecke aus der Feldberger Seenlandschaft.