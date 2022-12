Der Start ins Leben war alles andere als einfach. Reinhard Mey kam am 21. Dezember 1942 in Berlin-Wilmersdorf, also knapp zweieinhalb Jahre vor Ende des Zweiten Weltkriegs, zur Welt. Nach Kriegsende besucht Mey ein französisches Gymnasium und schließt mit dem deutschen Abitur und dem französischen "Baccalauréat" ab.