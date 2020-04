Ist es wirklich schon so lang her? Seit bereits einem Vierteljahrhundert heißt es 'Willkommen bei den Festen der Volksmusik'. Im Jahre 1994 begeisterten die Shows mit ihren tollen Gästen zum ersten Mal ein Millionenpublikum. Und auch Publikumsliebling Florian Silbereisen ist schon eine ganze Weile dabei: Seit 2004 präsentiert er die Feste und lädt sich die ganz großen Schlager- und Volksmusikstars ein. Grund genug gab es also, dieses Jubiläum gebührend zu feiern.



Ende 2019 war es dann soweit, die Party konnte starten und die Gästeliste für das Jubiläum konnte sich sehen lassen. Mit dabei waren: Die Wildecker Herzbuben, die Kastelruther Spatzen, die Draufgänger, Eloy de Jong, Ben Zucker, Klubbb3, Feuerherz, Andy Borg, Uta Bresan, Stefan Mross, Maximilian Arland und viele mehr.