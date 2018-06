Die Fußball-WM 2018 wirft ihr ... Klänge voraus! Mal poppig, mal schlageresk. Zur großen Eröffnungsfeier im Moskauer Luzhniki-Stadion ist Superstar Robbie Williams geladen, außerdem wird Jason Derulo seine WM-Hymne "Colors" zum Besten geben, den offiziellen WM-Song des WM-Hauptsponsors Coca-Cola. Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi, die mit "Live it up" die offizielle Fifa-Hymne performen, werden erst beim Finale live zu hören sein. Das ZDF hat für sein WM-Lied die US-Band Sir Rosevelt mit dem Song "The Bravest" verpflichtet - und sich damit für eine eher unbekannte Band entschieden. Und was gibt es an deutschsprachigen Songs zum Mitgröhlen?