G.G. Anderson hat es im Moment nicht unbedingt leicht. Ihn hat nicht nur die Corona-Pause als Musiker hart getroffen, er musste in den letzten Monaten gegen die Folgen einer rechtsseitigen Gesichtslähmung kämpfen. Obwohl die Lähmung noch nicht vollständig zurückgegangen ist, ist der Sänger und Komponist, wie geplant, auf Tournee gegangen. Zur Zeit ist der 72-Jährige mit Stefan Mross und "Immer wieder sonntags" auf Tournee. Oft postet G.G. Anderson Fotos der Auftritte vom Vorabend, ein Mal auch ein Bild mit seiner Frau und einem ganz besonderen Text:

Heute waren wir mit der IWS Tour in Gersthofen. Die beste Ehefrau der Welt hatte ich natürlich auch wieder mit im Gepäck!

1985 trägt G.G. seine Monika auf Händen. Bildrechte: dpa

Mit Monika ist Gerd Grabowski (bürgerlicher Name) seit 35 Jahren verheiratet, gemeinsam durchs Leben gehen die zwei bereits seit 45 Jahren. Das Paar hat einen gemeinsamen erwachsenen Sohn. Dass Monika G.G. auf dieser Tour begleitet, war nicht nur wegen der Lähmung gut, G.G. Anderson muss ja regelmäßig zur Logopädie etc., sondern es gab während der Tour noch eine weitere Erkrankung des Sängers. G.G. Anderson bekam unterwegs Corona.



Doch der Musiker gibt sich optimistisch. Obwohl man an den Fotos auf seinem Instagram-Account sieht, dass die Gesichtslähmung nicht ganz verschwunden ist, freut sich der 72-Jährige, dass er wieder vor Publikum auftreten kann. Und seine Monika ist ja bei ihm.