"G. G. Mania" in Leipzig? G. G. Anderson: Plant er seine eigene Konzertreihe im Stil der "Kaisermania"?

16. Juli 2024, 16:39 Uhr

Die Idee kam ihm bei einem Restaurantbesuch in Leipzig. Weil ihm das Essen dort so gut schmeckte, überlegt er, öfter in der Stadt vorbeizukommen – und, inspiriert von Roland Kaiser, eine eigene "G. G. Mania"-Show in der sächsischen Metropole zu veranstalten.