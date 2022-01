Kurz vor Weihnachten erlitt Schlagersänger G.G. Anderson eine Lähmung der rechten Gesichtshälfte. Die Ärzte diagnostizierten eine Nervenentzündung, eine so genannte Fazialisparese und prognostizierten, dass die Lähmung in einigen Wochen wieder verschwunden sein wird.

Jetzt gibt es ein aktuelles Statement von G.G. Anderson in der "Bild"-Zeitung. Darin ist von einer wirklichen Besserung der Lähmung nicht die Rede. Dafür erzählt der 72-Jährige, dass er jetzt eine Augenklappe trage, weil er sein rechtes Auge seit der Lähmung nicht mehr schließen könne.

Ich trage jetzt eine Augenklappe, mit der ich auch schlafe. Das Auge tränt ständig, dagegen bekomme ich Akupunkturen und bin bei einer chinesischen Heilpraktikerin in Behandlung.

G.G. Anderson 2019 mit seiner Ehefrau Monika. Bildrechte: IMAGO / Eibner

Außerdem trainiert G.G. Anderson mit einem Logopäden regelmäßig das Sprechen. Nun hofft der Schlagersänger, dass sich die Lähmung bald zurückbildet. Am 31. Dezember 2021 hat er nämlich sein neuestes Album "Wenn in Santa Maria" veröffentlicht. Einige Termine, die der Musiker für die Vorstellung seines Albums geplant hatte, musste er bereits absagen. Auf seiner Instagram-Seite bedankte sich der Sänger herzlich bei seinen Followern für die vielen Genesungswünsche. Außerdem freute er sich auf darüber, dass sein neues Album von 0 auf 9 in die deutschen Midweek-Album-Top-100-Charts eingestiegen ist.