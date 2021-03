Der Schlagersänger Michael Stein ist am 13. März 2021 völlig überraschend gestorben. Er wurde nur 64 Jahre alt.

Michael Stein 1984. Bildrechte: Imago/teutopress

Michael Stein, der mit bürgerlichem Namen Ekkehard Hessler hieß, feierte vor allem in den 80ern Erfolge. Seine erste Single "Die Sonne scheint für mich nicht mehr" veröffentliche er 1984 und kam damit auf Platz drei der ZDF-Hitparade. Es folgten weitere Singles, die ähnlich erfolgreich waren. Michael Stein war weitere Male in der ZDF-Hitparade und in anderen Musiksendungen im Fernsehen zu sehen. Seinen Erfolgs-Hit "Sandy Goodbye" aus dem Jahr 1985 coverte G.G. Anderson, der mit Michael Stein befreundet war. G.G. Anderson ist vom Tod seines Freundes und Kollegen tief betroffen.