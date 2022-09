G.G. Anderson und seine Frau Monika. Bildrechte: IMAGO / Eibner

Zunächst war dem Sänger prognostiziert worden, dass die Auswirkungen der Lähmung nach drei Monaten verschwunden seien, doch dem war nicht so. Eigentlich hätte sich G.G. Anderson manchmal am liebsten versteckt, so der Komponist und Sänger. Als die Lähmung jedoch länger anhielt und im Februar die "Immer wieder sonntags"-Tour mit Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack startete, ging der 72-Jährige mit auf Tournee. Im Nachhinein, so G.G. Anderson, sei das absolut richtig gewesen. Die Fans hätten ihm das Gefühl gegeben, dass sie ihn auch mit entstelltem Gesicht liebten. Das habe ihm am meisten geholfen. Dankbar sei er auch seiner Frau.