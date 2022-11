Gabriel Kelly ist Rapper. Bildrechte: imago/Joachim Sielski

Angelo Kelly war mit seiner Familie unter dem Namen "Angelo Kelly & Family" oft auf Tour. Viele Jahre zog die Familie von Ort zu Ort, erst 2016 kauften sich Angelo und Kira ein einhundert Jahre altes Gehöft in Irland. Gabriel wohnte dort nur drei Jahre, dann zog er als 19-Jähriger nach Warnemünde, in die Geburtstsadt seiner Mutter. Dem Internetportal Vip.de sagte er zu dieser Wahl: "Ich bin 12 bis 13 Mal umgezogen. Wir waren immer so viel unterwegs und Warnemünde war immer ein Stückchen da und deswegen habe ich mich hierfür entschieden."