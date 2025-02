In dieser Zeit, so Gabriel weiter, beschäftige er sich viel mit Musik und schreibe alles auf, was ihn beschäftige und bewege. "Ich bin dankbar [...] für die Menschen, die trotz allem zu mir halten."

Das Statement von Gabriel ist die Antwort auf eine Fan-Frage auf dem Instagram-Kanal des Sängers. Gabriel veröffentlicht am 21. Februar seinen neuen Song "Zuckerbrot und Peitsche", den er seinen Followern auf Instagram in kurzen Sequenzen bereits vorgestellt hat. Die Frage lautete, ob es sich für Gabriel noch immer wie "Zuckerbrot und Peitsche" anfühle.