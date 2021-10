Diesen Schock musste die deutsche Schlager-Community erstmal verdauen: Vor ein paar Tagen postete Angelo Kelly ein Bild von sich auf Instagram mit glatt rasierter Glatze. Weg waren die langen Haare, die ihn seit Kindesbeinen begleiten und unverkennbar machen. Dass die Glatze auf dem Bild allerdings eventuell gar nicht echt sein könnte, das vermuteten direkt nach Upload des Fotos schon viele. Am 29. Oktober dann die Gewissheit: Die Glatze war nur aufgeklebt, die Haare darunter versteckt. Einen guten Grund für das Bild gab es natürlich auch und der hatte nichts mit dem nahenden Halloween-Wochenende zu tun, an dem sich traditionell gerne verkleidet wird: Angelos Sohn Gabriel Kelly bringt seine neue Single auf den Markt - inklusive neuem Video. Im Musikvideo des Rappers zu seinem Song "Was macht der Kelly da" spielt sein Vater Angelo einen Plattenboss, der sich skeptisch zeigt, was Gabriels musikalische Ambitionen angeht.