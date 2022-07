Die Wartezeit hat am Samstagabend ein Ende. Mit der großen Schlagerstrandparty 2022 startet Florian Silbereisen in die neue Show-Saison. Bei der Eurovisionsshow live aus dem Amphitheater Gelsenkirchen am 9. Juli um 20:15 Uhr (Das Erste, ORF2) wird der Schlager endlich wieder live und ganz groß gefeiert.