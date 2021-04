Sommerzeit ist Gartenzeit und Stefanie Hertel weiß genau, wie man diese am besten nutzen sollte! Am 12. Juni lädt die Sängerin und Moderatorin gemeinsam mit ihrem österreichischen Kollegen, dem Moderator und Gartenexperten Karl Ploberger, zur "Gartenparty der Stars"! Und sie freut sich schon auf die große Show, die LIVE aus den Kittenberger Erlebnisgärten in Niederösterreich kommt: