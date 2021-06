Am 12. Juni um 20:15 Uhr im MDR lädt Schlagersängerin und Moderatorin Stefanie Hertel zusammen mit ihrem österreichischen Kollegen Karl Ploberger zu einer bunten "Gartenparty der Stars". Live aus den Kittenberger Erlebnisgärten in Niederösterreich begrüßen die beiden Moderatoren tolle Gäste der Schlager- und Volksmusik aus Deutschland und Österreich. Mit dabei sind:

Eigentlich steigt Deutschland erst am Dienstag, den 15. Juni, in die Europameisterschaft ein. Doch auch schon am Samstag herrscht ein wenig Länderspiel-Atmosphäre.