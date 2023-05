Nicht nur "Felicità" Italiens Superstar Al Bano wird 80

Mit "Felicità" (zu deutsch: Glück) wurde er zum internationalen Star. Doch Glück, Liebe und schwere Schicksalsschläge lagen in seinem Leben immer nah beieinander.

Der junge Albano Carrisi. Bildrechte: imago/Granata Images Albano Carrisi, so sein bürgerlicher Name, kam 1943 in der süditalienischen Provinz Apulien zur Welt. Schon früh interessierte sich Al Bano für Musik - auf den Feldern seines Vaters sang er und übte das Gitarrespielen. Mit 16 Jahren machte er sich auf, um in Italiens Norden Geld zu verdienen. In Mailand schlug er sich mit Hilfsarbeiten durch, bis er den großen Adriano Celentano kennenlernte. Der verhalf ihm zu ersten Auftritten als Sänger.

Der Durchbruch gelang ihm 1967 mit dem Lied "Nel Sole". Am Set der Verfilmung des Lieds lernte Al Bano die bildhübsche Romina Power kennen. Das Paar hätte nicht unterschiedlicher sein können. Er, der kleingewachsene Sohn eines analphabetischen Winzers. Und sie, die langbeinige und mondäne Amerikanerin und Tochter des Hollywoodstars Tyrone Power.

Sie waren DAS Glamour-Paar Italiens: Romina Power und Al Bano, hier im Mai 1984. Bildrechte: imago/teutopress 1970 heirateten sie, vier Jahre später vertraten die beiden Italien beim Eurovision Song Contest. Ab 1982 verzauberte "Felicità" die Welt. Erfolge feierte das Paar auch mit "Sempre Sempre", "Sharazan" oder "Ci sarà".



Später fand das Glück des Paars jedoch ein jähes Ende. 1994 verschwand ihre älteste Tochter Ylenia auf einer Amerikareise spurlos. Al Bano war schnell überzeugt, dass sich seine Tochter unter Drogeneinfluss bei New Orleans in den Mississippi gestürzt hatte. Doch bis heute ist der Fall ungeklärt. An dem Verschwinden von Ylenia zerbrach letztlich die Ehe. Die beiden ließen sich scheiden und starteten Solokarrieren. Nach dem Verschwinden des eigenen Kindes dachte Al Bano sogar an Suizid.

Aber dann wurde mir klar, dass das die Stimme des Teufels war. Ich sagte mir: Vergiss nicht, dass auch Gott einen Sohn verloren hat.

Ruhig wird es um den Italo-Barden nicht. Vor einigen Jahren plagten ihn zwar gesundheitliche Probleme und er trat etwas kürzer, doch seinen runden Geburtstag will er groß feiern. Am 18. Mai steht ein großes Konzert in Verona an mit anderen italienischen Showgrößen wie Ex-Frau Romina Power (71) und Umberto Tozzi (71). Auch mit seiner neuen Tournee "È la mia vita" ist er voll beschäftigt. Und auch im deutschen TV ist er bald wieder zu Gast. Am 1. Juli steht er zusammen mit Romina Power auf der Gästeliste von Florian Silbereisens "Schlagerbooom Open Air".