Manche Leute brauchen keine Adresse. Auf einem Brief an Frank Zander steht: "Sänger (Reibeisenstimme) kennt jeder". Als Ort Berlin, keine Straße. Der Brief hängt in Frank Zanders privater Kneipe in Charlottenburg, die er neben seinen Studioräumen eingerichtet hat. Bei Bier oder Fassbrause gibt es viel zu gucken: alte Fotos, Souvenirs, Krimskrams, Zeitungsartikel. Es ist ein bisschen wie ein Museum. Frank Zander ist ein Berliner Urgestein. Ein Stück deutsche Fernsehgeschichte. Am 4. Februar wird er 80 Jahre alt.