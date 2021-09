Maritime Folklore und wehmütige Lieder über einsame Seefahrer: Das war das Erfolgsrezept von Freddy Quinn. Das Seefahrerimage wurde in den 50er Jahren das Markenzeichen des in Österreich geborenen Sängers, der in einer Bar im Hamburger Hafen- und Amüsierviertel St. Pauli entdeckt worden sein soll und die Hansestadt zu seiner Wahlheimat machte. Am 27. September wird Freddy Quinn 90 jahre alt.

60 Millionen Tonträger verkaufte der Musiker. Seine melancholischen Lieder - darunter "Die Gitarre und das Meer", "La Paloma" und "Junge, komm bald wieder" - waren Hits der westdeutschen Wirtschaftswunderzeit der 50er und 60er Jahre. Daneben pflegte Quinn sein Seefahrerimage auch in Musikfilmen und Musicals, etwa in dem Streifen "Freddy, die Gitarre und das Meer" von 1959 . Dazu kamen Rollen in Filmen und Fernsehserien. Einen Namen machte sich Quinn darüber hinaus auch als Entertainer mit Zirkusshows im Fernsehen. Quinn selbst räumt später unumwunden ein, dass sein Seemannsimage rein künstlich gewesen sei. Man habe es ihm "verpasst", aber er sei dabei geblieben, weil sein Publikum es eben gewollt habe, sagte er 1999 der "Zeit". Nach Einschätzung von Beobachtern liegt das auch daran, dass er einer der ersten deutschen Künstler war, den Plattenfirmen systematisch zum Star aufbauten.

Der junge Freddy Quinn. Ein Star der jungen Bundesrepublik. Bildrechte: dpa

Seit Jahrzehnten ist der geborene Österreicher Freddy Quinn schon in Hamburg heimisch. Seine ersten Jahre waren jedoch unstet. 1931 kam er als uneheliches Kind einer Österreicherin und eines irischen Kaufmanns unter den Namen Manfred Franz Eugen Helmuth Nidl zur Welt und lebte als Kind einige Jahre mit seinem Vater in den USA. Dann holte ihn die Mutter zurück. Später riss er gegen Ende des Zweiten Weltkriegs als Teenager allerdings von zu Hause aus.



Als 16-Jähriger schloss er sich demnach einem Zirkus an, schlug sich als Entertainer für US-Soldaten in Italien und Nordafrika durch und versuchte es kurzzeitig auch bei der Fremdenlegion. Am Ende landete er seiner offiziellen Vita zufolge in Hamburg, wo er in der "Washington-Bar" nahe der Reeperbahn als Sänger auftrat und 1951 entdeckt wurde.



Nach riesigen Erfolgen wurde es in den 80er Jahren allmählich ruhiger um den Sänger. Er absolvierte allerdings noch bis 2004 Tourneen sowie Fernseh- und Bühnenauftritte.