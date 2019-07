Bildrechte: Manfred Hertlein Veranstaltungs GmbH

Man muss die Feste feiern, wie sie fallen ... Alle Schlagerfans, die beim Ticketvorverkauf für "Die Schlager des Sommers" leer ausgegangen sind, haben jetzt die Chance, die Mega-Schlagerparty des Sommers vorzufeiern - nämlich bei der Generalprobe. Aufgrund der großen Nachfrage hat der Veranstalter entschieden, jetzt auch die letzte Probe vor der TV-Aufzeichnung für die Fans zu öffnen. Los geht's am Freitag, den 12. Juli um 20:00 Uhr - auf der großen Rundbühne im Schlosshof von Schloss Klaffenbach bei Chemnitz. Die Tickets dafür sind ab sofort erhältlich. Außerdem ist das Lineup der "Schlager des Sommers" um weitere große Namen ergänzt worden.



Live zu erleben sein werden: KLUBBB3, Ben Zucker (nicht anwesend bei der öffentlichen Generalprobe am 12.07.2019), Olaf - der Flipper, Maximilian Arland, Kathy Kelly, Uta Bresan, Maite Kelly, Thomas Anders, Ute Freudenberg, Stefanie Hertel, Semino Rossi, Eloy de Jong, Oonagh, Jürgen Drews, DJ Herzbeat feat. Sarah Lombardi, Bernhard Brink, Die Draufgänger, Die Amigos, Oli.P, Alvaro Soler (nicht anwesend bei der öffentlichen Generalprobe am 12.07.2019), Ross Antony (nicht anwesend bei der öffentlichen Generalprobe am 12.07.2019) und viele weitere tolle Stars.