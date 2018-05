Gerd Christian ist "Authentisch"

Mit dem Album "Authentisch" feiert Gerd Christian in diesem Jahr 45-jähriges Bühnenjubiläum. Seit seinem letzten Album "Persönlich" sind immerhin vier Jahre vergangen. Mit "Authentisch", das am 4. Mai in die Läden kommt, setzt Gerd Christian beharrlich auf seine eigenen Stärken: Emotionen, altersgerechte Texte, Sinn- und Glaubhaftigkeit, ein wenig Melancholie und seine unverwechselbare Stimme. Herausgekommen ist eine CD, die man nicht mal nebenher laufen lassen kann, dafür aber ein Erlebnis für all jene, die wieder einmal genauer zuhören wollen.