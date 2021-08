Dieses Urteil verstehe ich nicht. Ich kann es nicht akzeptieren. Ich wohne hier mit meiner Frau seit 54 Jahren. Ich will mein Zuhause nicht verlieren. Ich gehe in Berufung!

Dem Rechtsstreit vorausgegangen war ein Streit um das Dachgeschoss des Hauses. Frank Zander bewohnt mit seiner Frau eine Wohnung im vierten Stock und nutzt mit Vertrag seit mehr als 30 Jahren auch Teile des Dachbodens. Vor zwei Jahren hatte ein Unternehmer aus München das Haus gekauft und mit dem Ausbau des Dachgeschosses begonnen. Vier zusätzliche Wohnungen sind geplant. Während der Bauarbeiten stürzten im April 2020 und im Januar 2021 Teile der Decke in Zanders Wohnung ein, das Amt sperrte die betroffenen Zimmer. In einer Fernsehsendung und in einem Podcast soll Zander zu Beginn des Jahres von den "Arschlöchern aus München" und einer "Vereinigung von Idioten" gesprochen haben. Daraufhin soll der Musiker die Wohnungs-Kündigung bekommen haben, gegen die er jetzt vorgeht. Beide Parteien hatten bereits im Vorfeld angekündigt, bei einer Niederlage in Berufung gehen zu wollen.