Anna-Carina in der "Immer wieder sonntags"-Starküche, in der sie bis zur Trennung von Stefan Mross zu sehen war. Bildrechte: IMAGO / HOFER

Wie der Titel "Die Verräter - Vertraue niemandem!" ahnen lässt, geht es in dem neuen Format um Vertrauen, Betrug und Lügen. Dabei werden Prominente und Zuschauer als "Detektive" gefordert. Wird der "Verräter" entlarvt, winkt, dem Sender zufolge, ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro.

Wie Anna-Carina Woitschack im Interview ankündigt, startet sie mit dem Ziel, die Siegerprämie mit nach Hause zu nehmen. Sie ist sich jedoch dessen bewusst, dass das gar nicht so leicht werden wird.