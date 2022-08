Aber es ist ja doch ein Kompromiss, weil jeder anders ist, und diesen Kompromiss sind wir viele Jahre eingegangen. Das war eine schöne Zeit, aber jede von uns freut sich jetzt einfach mal darauf, das zu machen, ohne Kompromiss, was man selber mag und was einem selber am Herzen liegt.

Künftig nicht mehr so oft zusammen unterwegs: Anita und Alexandra Hofmann. Bildrechte: imago images / STAR-MEDIA

Gemeinsame Auftritte des Geschwister-Duos werden also zur Seltenheit. Anita will auch solo weiter auf die Karte Musik setzen. Zusätzlich soll sie künftig auch als Radiomoderatorin zu hören sein.



Alexandra hingegen will ihr Organisationstalent weiter unter Beweis stellen. Schon zu Beginn der Corona-Pandemie hatte sie in Ulm eine Event-Firma gegründet, mit der sie nun musikalische Projekte anderer Künstler umsetzt. Sie selbst will aber auch künstlerisch tätig sein, jedoch nicht ausschließlich mit Musik, wie sie verrät. "Meine andere Leidenschaft ist Fotografieren, Videos drehen. Daraus hat sich die letzten Jahre Kunst entwickelt", verrät die Sängerin in einem Video auf ihrer Instagram-Seite und erzählt weiter: "Ich habe ein eigenes Atelier, mega spannend [...] und das ist für mich so ein tolles Projekt, weil: Musik und Kunst hat eine ganz ähnliche Wellenlänge."