"Ich muss mal ganz kurz was loswerden, bevor das in mir brodelt", beginnt Nino de Angelo sein Statement in einem Video bei TikTok und Instagram. Der 58-jährige Sänger ist sehr aktiv in den sozialen Medien und postet auch schon mal provokante oder schwarzhumorige Videos. So gab es auf seinen Kanälen vor Kurzem ein Video zu sehen, das untertitelt war mit "Kaffee ist alle" und worin er statt Kaffee einen hochprozentigen Kräuterlikör in seine Kaffetasse kippt. In einem weiteren Clip fragt er in einem gespielten Telefonat nach "Betonschuhen" für seinen Hund, da dieser den ganzen Tag kläffe.