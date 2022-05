"Heute bin ich clean, und sehr stolz darauf" , sagte Nino de Angelo schon vor ein paar Wochen in seiner Instagram-Story. Damals stellte er seinen Fans einen neuen Song vor, der seinen früheren Kokain-Missbrauch behandelte. Doch dass er auch dem Alkohol endgültig abgeschworen hat, verrät er erst jetzt. Seit Dezember habe der "Jenseits von Eden"-Sänger nichts mehr getrunken, wie er gegenüber der BILD schildert. Seinen Geburtstag habe er vier Tage lang gefeiert: "Ich war so breit. Aber das soll es dann auch gewesen sein. Ich will aus diesem Karussell einfach raus" , sagt der 58-Jährige.

In seinen neuen Songs geht es oft auch um seine Höhen und Tiefen und den Glauben an die eigene Stärke. Die half ihm wohl auch dabei, vom Alkohol loszukommen. "Ich habe das ganz allein geschafft und es ist mir nicht schwergefallen. Es ist eine reine Willenssache", erzählt der Sänger. Den Grund, warum er auch in Zukunft abstinent leben möchte, liefert er in gewohnt deutlichen Worten gleich hinterher.