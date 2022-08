Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, lässt der österreichische Veranstalter Klaus Leutgeb in der Münchner Messe eine Bühne bauen, wie sie noch nie in Deutschland stand.

Die Monster-Bühne ist, laut Bericht, 150 Meter breit und damit drei Mal so breit wie die Bühne der Rock-Giganten Rammstein. Nach oben ist sie offen, 5.000 Scheinwerfer könnten Sterne und Lichtbahnen in den Himmel strahlen. Sollte es regnen, könnten sich die Musiker unter einer zweiten Ebene unterstellen, allein diese Brücke sei mit 50 Metern so breit wie die Stadionbühne der Rolling Stones. Wie Leutgeb der Zeitung weiter sagte, werde niemand weiter als 168 Meter von der Bühne entfernt sein, es gebe 2.000 Quadratmeter LED-Schirme und 18 Lautsprechertürme. Diese sollen dafür sorgen, dass jedem punktgenau dieselbe Schallqualität geboten werden könne.