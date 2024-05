Und das aus gutem Grund. Denn kurz vor dem Einzug von Cici war ihr Dackel Tyson mit stolzen 18 Jahren gestorben. "Ich habe sehr gelitten und war wirklich am Trauern", schreibt sie. Kein Wunder, wenn man eine so lange Zeit durch dick und dünn geht und sein geliebtes Tier immer an seiner Seite hatte. Deshalb war es für Jana Ina anfangs auch sehr schwer, sich nach so einer kurzen Zeit überhaupt auf einen neuen Hund einzulassen.