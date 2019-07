Da machen sie in München große Augen - und Ohren: Giovanni Zarrella hat sich mit seinem Freund Pietro Lombardi zusammen getan und den Riesenhit der Münchener Freiheit "Ohne dich (schlaf ich heut Nacht nicht ein)" in ein neues Gewand gezaubert. Das besondere an der Version des Kulhits: Giovanni und Pietro singen zweisprachig - auf deutsch und auf italienisch. Im zugehörigen Musikvideo kann man den Beiden den Spaß bei den Aufnahmen zu "Senza Te (ohne Dich)" sichtlich anmerken.