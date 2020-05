Giovanni Zarrella ist mit seiner Tierliebe in der Schlagerbranche nicht allein. Viele teilen die Liebe zu Hunden und/oder Katzen. Stefanie Hertel engagiert sich aktiv in der Tierhilfe und ist seit vielen Jahren Botschafterin des Tierschutzbundes. Sie rettete eine kleine verwahrloste Hündin aus Griechenland und rief mit deren Namen ein Projekt ins Leben, mit dem sie Geld für hungernde und verwahrloste Hunde in Griechenland sammelt. 2017 erhielt Stefanie Hertel für ihr Engagement den deutschen Tierschutzpreis.