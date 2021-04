Giovanni Zarrella kann sich derzeit nicht beklagen. Seine Familie ist gesund, sein neues Album "Ciao" läuft erfolgreich an und ein neuer Moderatorenjob ist unter Dach und Fach. Doch Giovanni vergisst nicht, nach links und rechts zu sehen. Das Schicksal eines 37-jährigen Familienvaters aus Nordhorn hat ihn so berührt, dass er beschlossen hat, zu helfen.



Der junge Mann ist im März gerade erst zum zweiten Mal Vater geworden. Mit der Geburt der kleinen Tochter Jette schien das Familienglück von Jens, seiner Frau Ina und dem zweijährigen Sohn Jano komplett. Doch kurz darauf bekommt der junge Vater die Schockdiagnose: Blutkrebs. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist eine Stammzellspende seine einzige Überlebenschance.



Die Ehefrau von Jens, Ina, hat nun auf der Seite der Deutschen Knochenmarkspenderdatei "DKMS" unter dem Titel "Rettet unseren Papa" einen Aufruf gestartet. Diesen hat Giovanni in seiner Instagram-Story geteilt und dazu geschrieben: