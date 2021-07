Doppelte Freude für Stefano Zarrella und Romina Palm am Sonntagabend in Rom. Nach dem EM-Sieg der italienischen Fußballnationalmannschaft fasste sich Stefano ein Herz und stellte seiner Freundin Romina die Fragen aller Fragen:

Unter ihrem Verlobungspost hat das Paar bereits zahlreiche Glückwünsche erhalten. Jana Ina Zarrella, die Frau von Stefano Zarrellas älterem Bruder Giovanni Zarrella , schreibt: "Wir freuen uns auf eine weitere Mrs. Zarrella!" Auch Sänger Pietro Lombardi äußert seine Freude: "Oh mein Gott, ich freu mich so sehr. Es gibt nichts schöneres als die Liebe".

Der große Bruder Giovanni ist mit seiner Frau Jana Ina sehr glücklich. Bildrechte: imago images/CHROMORANGE

Stefano Zarrella ist 13 Jahre jünger als Giovanni, trotz des Alterunterschiedes sind die Brüder eng miteinander verbunden. Anders als Giovanni macht Stefano jedoch keine Musik, sondern arbeitete eine Zeit lang als Männer-Model. Aktuell ist er als Event-Manager tätig und feiert mit seinem Instagram-Kanal Erfolge. Über eine Million Follower begeistern sich für Stefanos Rezepte und Koch-Videos, bei denen oft Mama Clementine dabei ist. Vor kurzem arbeitete Stefano auch gemeinsam mit seinem Bruder Giovanni als Synchronsprecher. In dem Film "Luca", der am 18. Juni in den Kinos startete, haben die Brüder den Figuren Ercola (Giovanni) und Ciccio (Stefano) ihre Stimmen geliehen. Der Film erzählt die Geschichte des Jungen Luca, der gemeinsam mit seinem Freund Alberto einen abenteuerlichen Sommer an der italienischen Riviera verbringt.