Diese Meldung ist wie ein Ritterschlag in der Unterhaltungsbranche. Wie das ZDF jetzt mitteilte, wird Moderator und Sänger Giovanni Zarrella ab 2021 im ZDF eine eigene Musikshow am Samstagabend moderieren.

Was für eine Ehre, am Samstagabend um 20.15 Uhr auf diesem Sender die Zuschauer begrüßen zu dürfen. Das ist für mich ein wahr gewordener Traum. Gemeinsam mit dem ZDF möchten wir Künstlern eine weitere große Bühne bieten und den Menschen zu Hause Wärme und gute Unterhaltung schenken. Ich freue mich unheimlich auf alles, was kommt, und kann kaum erwarten, dass es los geht.

Bekannt wurde Giovanni Zarrella als Mitglied der Casting-Band "Bro'Sis", die von 2001 bis 2006 existierte und in der auch Schlagermoderator und -sänger Ross Antony Mitglied war. Danach war der Entertainer als Moderator oder Protagonist in verschiedenen Formaten tätig. Parallel arbeitete er an seiner musikalischen Solo-Karriere. Seit 2019 singt Giovanni Zarrella deutschen Schlager in italienischer Sprache und feiert damit Erfolge. Das Schlageralbum "La vita è bella", auf dem auch ein Duett mit Pietro Lombardi ist, erreichte Platz zwei der deutschen Albumcharts und wurde im November 2019 mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet.