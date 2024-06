Dass der Titel von der italienischen Mannschaft als EM-Song ausgewählt wurde, ist kein Zufall. Vor dem Beginn des Turniers besuchte Giovanni Zarrella das Team aus der Heimat seiner Eltern in ihrem EM-Quartier in Iserlohn. Dabei sang er u.a. auch „Fantastico“ für die anwesenden Fans und die "Squadra Azzurra".

Denn, Giovanni Zarrella wäre fast selbst Profi-Fußballer geworden. In seiner Jugend, so der Sänger, habe er ziemlich erfolgreich beim SSV Reutlingen und beim VfB Stuttgart Fußball gespielt. Dann habe ihn ein Scout vom AS Rom bei einem Turnier "entdeckt". Daraufhin sei die ganze Familie von Deutschland nach Italien gezogen, damit Giovanni beim AS Rom spielen konnte. Doch nach einem Jahr war das Heimweh so groß, dass Familie Zarrella zurück nach Deutschland ging.