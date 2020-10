Hatte mit seinem Album "La vita è bella" 2019 sein Schlagerdebüt: Giovanni Zarrella. Bildrechte: imago images / Horst Galuschka

Nicht gegeneinander, sondern gemeinsam für den Schlager - so könnte man seine Worte deuten. Giovanni Zarrella, der in der letzten Jahren häufig in den großen Shows von Florian Silbereisen zu Gast war, will gar keine großen Konkurrenzgedanken aufkommen lassen, schließlich habe er schon einiges von Florian Silbereisen gelernt. Im Interview war er auch voll des Lobes, sowohl über den Showmaster als auch den Menschen Florian Silbereisen. Tausend Dinge schätze er an ihm, vor allem aber seine Gelassenheit und unterstreicht das mit einem kleinen Beispiel.