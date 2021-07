Bei Giovanni und Jana Ina Zarrella gilt im Familienleben Gleichberechtigung. Das Paar hat zwei Kinder und beide Eltern arbeiten. Giovanni als Sänger und Moderator und Jana Ina als Model und Moderatorin. Dem "Stuttgarter Zeitung Magazin" sagte Giovanni, dass es bei ihnen keine bestimmten Aufgaben nur für Männer oder für Frauen gebe. So packe er beispielsweise am Morgen für die Kinder die Vesperdosen, da seine Frau schlechter aus dem Bett komme. Und wenn Jana Ina länger unterwegs sei, dann komme keine Nanny, dann mache er alles, was anstehe. Er glaube, er habe genauso viele Windeln gewechselt wie seine Frau.