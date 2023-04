Der Welt-Frühgeborenentag am 17. November

In Deutschland kommen jährlich mehr als 60.000 Kinder vor Vollendung der 37. Schwangerschaftswoche auf die Welt und gelten damit gemäß der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Frühgeborene. Auf ihren erschwerten Start ins Leben macht der von EFCNI initiierte Welt-Frühgeborenen-Tag am 17. November aufmerksam.